“Addio a fine anno”: la strategia per convincere la Juventus

Si allontana il riscatto da parte della Juventus per Morata. L’attaccante spagnolo non avrebbe convinto i bianconeri per una serie di motivi.

La seconda vita bianconera di Alvaro Morata non sembra nemmeno lontanamente paragonabile alla prima. Nel biennio 2014-2016 il Morata bianconero portò a casa due Scudetti, due Coppe Italia e una finale di Champions League.

Poi il ritorno a Real, il Chelsea, l’Atletico e infine, lo scorso anno, il ritorno, sempre in prestito, alla Juventus. Con un diritto di riscatto fissato a 35 milioni. Troppi, secondo la dirigenza juventina, e non in linea con l’apporto che Morata sta fornendo in questo avvio di stagione.

A pesare sulle valutazioni, secondo il Corriere dello Sport, da un lato ci sarebbero le incomprensioni con il tecnico Allegri, dall’altra anche un’età avanzata che, unita ad una condizione economica della Juventus non certo florida, starebbe facendo riflettere sull’opportunità di investire così tanti soldi per il riscatto di un quasi 30enne.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Morata non ci sta, vuole riconquistare la Juventus

Con Morata in dubbio per la prossima stagione e con Kean che non garantisce un quantitativo di gol sufficiente, la Juventus è conscia di non poter fare affidamento solo su Dybala.

LEGGI ANCHE >>> Milan, il City di Guardiola può portarti via un attaccante

Nonostante tutto però Morata non ha ancora abbandonato l’idea di convincere la dirigenza a riscattarlo. Molte delle sue recenti prestazioni possono infatti essere lette come un tentativo di dimostrare a tutti i costi di valere la maglia bianconera. Il problema è che l’attaccante spagnolo dovrà convincere di ciò una dirigenza sempre più scettica nei suoi confronti.