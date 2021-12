Milan, il City di Guardiola può portarti via un attaccante

Il Manchester City di Pep Guardiola segue con attenzione la crescita di Rafael Leaoa del Milan: il club inglese resta in agguato a distanza.

Il Milan di Stefano Pioli, viste le prestazioni positive di questa stagione, ha attirato i riflettori dei top club d’Europa. Oltre al solito Zlatan Ibrahimovic, ad aver contribuito alla crescita del reparto offensivo è stato anche Rafael Leao. Sotto la sapiente guida dello svedese, Leao è cresciuto in maniera vertiginosa, tanto da attrarre i migliori club del continente. Tra questi c’è sicuramente il Manchester City di Pep Guardiola.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, Leao nel mirino di Guardiola

L’attaccante portoghese sembra essere finalmente esploso. Come riferisce ‘Sky Sport’ sulle tracce del calciatore rossonero sarebbe finito il City di Guardiola che, da diverso tempo, lo osserva con particolare attenzione.

LEGGI ANCHE >>> Milan, non solo Donnarumma: nuovo sgarbo in arrivo dal PSG

Con un contratto in scadenza nel 2024 ed un ingaggio da meno di 2 milioni di euro a stagione, Maldini e Massara sono chiamati fare uno sforzo in più per trattenerlo, spingendosi fino a 4 milioni. La trattativa è già in piedi, anche se imbastita di recente. I Citizens restano in agguato per provare ad approfittare della situazione.