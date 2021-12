“A gennaio…”: Atalanta, ecco l’annuncio di Gasperini in conferenza

Le parole dell’allenatore Gasperini in vista della sfida tra Atalanta e Villarreal in Champions League nonché sull’infortunato Gosens.

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, in conferenza stampa ha presentato la sfida di Champions League contro il Villarreal. Dopo due pareggi, a disposizione dei bergamaschi c’è un solo risultato per passare il turno con serenità ed è arrivare alla vittoria. Il tecnico lo sa e ne ha parlato in conferenza stampa.

Atalanta-Villarreal, Gasperini commenta la sfida di Champions League

Lo scontro diretto è in casa e questo fattore potrà essere significativo per la formazione orobica, Gasperini mantiene altissima la tensione: “La gara è decisiva e abbiamo un unico risultato a disposizione. La possibilità di qualificarci per il terzo anno di fila agli ottavi è una bella benzina. Stiamo vivendo un ottimo momento, ma dobbiamo cancellare le vittorie e non solo le sconfitte. Non mi fido degli spagnoli. La Champions League è un’altra competizione rispetto al campionato e servirà una grande prestazione”.

