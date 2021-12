“Non tirano le bombe…”: la provocazione di Allegri in conferenza stampa

Le parole di Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, in vista della sfida di Champions League contro il Malmo.

La Juventus è pronta alla ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Nell’occasione ci sarà il confronto interno con il Malmo, e sebbene i bianconeri siano già agli ottavi di finale, hanno comunque bisogno di punti per affermarsi come primi nel girone. Il tecnico Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida.

Champions League, Juventus-Malmoe: le parole di Allegri in conferenza stampa

“È vero che il clima sarà complicato, nevicherà ma non è che ci tirano le bombe! Dovremo giocare, divertirci e vincere, una bella serata”, cerca di distendere il clima e le ansie l’allenatore, il quale prosegue aprendo una parentesi sulla formazione da schierare in campo: “Dybala sta bene e giocherà, anche Bonucci potrebbe essere della partita. In porta ci sarà Perin e rientreranno Rugani e Alex Sandro, a centrocampo Rabiot. Poi valuterò gli altri. Vediamo come sta Kean, che ha preso un colpo alla caviglia domenica. De Sciglio è rientrato, spero di dargli minutaggio. Kulusevski ci sarà da lunedì prossimo”.

Sul cammino in Champions League e le avversarie Allegri risponde così alla stampa: “Liverpool, Bayern Monaco, Manchester City e Real Madrid mi hanno impressionato e sono le favorite insieme al PSG. Noi facciamo un passo alla volta, in campionato siamo in ritardo. Le prime quattro viaggiano a grande velocità, noi dobbiamo vincere ancora per l’autostima. Siamo indietro, dobbiamo solo cercare di vincere sperando che quelle davanti sbaglino”.