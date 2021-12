Chiesa potrebbe essere un problema per Allegri: retroscena in casa Juve

Chiesa-Allegri, un binomio che non potrebbe decollare neanche in vista della seconda parte di stagione. La sensazione è che il passaggio al 4-2-3-1 possa cambiare le nuove carte in tavola

Allegri sarebbe pronto a puntare con forte decisione sul nuovo 4-2-3-1. Un modulo con maggiori solidità difensive e maggiore equilibrio. Il tecnico della Juventus potrebbe promuovere definitivamente titolare Kulusevski sulla fascia destra e Bernardeschi sulla corsia mancina, con Dybala pronto ad agire alle spalle del centravanti.

Tuttavia, il prossimo ritorno di Chiesa, potrebbe stravolgere nuovamente la nuova idea di Allegri. Ecco perchè non è scontato che il tecnico decida di rivedere uno schema tattico che continua a produrre risultati. L’ex esterno della Fiorentina, potrebbe prendere il posto di Bernardeschi nel ruolo di esterno sinistro, ma a differenza del numero 20 bianconero, ha nelle gambe una minore fase difensiva.

Chiesa in bilico con Allegri? Il tecnico dovrà inserirlo nel nuovo 4 2-3-1

Come accennato, Chiesa potrebbe essere schierato nel ruolo di esterno sinistro nella linea dei trequartisti. Un modulo che obbligherà l’ex Fiorentina a compiti anche difensivi. Allegri proverà a lavorarci, ma attenzione al possibile ballottaggio con Bernardeschi.

I tifosi della Juventus, tramite i social network, avrebbe già espresso il loro possibile malcontento in caso di esclusione di Chiesa dalla formazione titolare. Non è da escludere che Allegri possa adattare Chiesa anche al posto di Kulusevski nel ruolo di esterno destro.