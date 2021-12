Alle 21 torna la Champions League, ed in campo scenderanno anche le italiane. L’Inter affronta il Real Madrid.

L’Inter ha ormai la certezza matematica di affrontare i prossimi ottavi di finale di Champions League. Un percorso positivo per la compagine nerazzurra, che si prepara a mettere dentro l’ultimo tassello di questa fase a gironi. La sfida, in questo caso, è di assoluto spessore, e potrebbe comunque determinare degli scenari di classifica interessanti.

Di fronte all’Inter, infatti, si presenta il Real Madrid. La squadra di Ancelotti potrà ovviamente contare sul pubblico, visto che si giocherà in casa. Le due squadre hanno soltanto due punti di distacco, e proprio per questo chi vincerà avrà un ruolo cruciale in sede di sorteggio.

Il Real, al momento, si trova davanti ma per l’Inter portare a casa 3 punti significherebbe finire davanti alla squadra di Carlo Ancelotti e lanciare un segnale chiaro a tutta la competizione.

Real Madrid-Inter, le probabili formazioni

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, F. Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Jovic, Vinicius Jr.. Allenatore: Ancelotti

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi