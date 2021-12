“Si è operato”: un altro problema per Allegri, è ufficiale

Guai in vista per Massimiliano Allegri che perde un’altra pedina per le prossime partite. Dejan Kulusevski si è operato stamattina.

La Juventus e Massimiliano Allegri sono in emergenza. Il tecnico del club bianconero, in vista dell’impegno europeo contro il Malmo domani sera e contro il Venezia di Paolo Zanetti il prossimo sabato, perde un’altra pedina. In infermeria, in questo momento, Max Allegri ha Federico Chiesa, out per un problema muscolare alla coscia sinistra; Aaron Ramsey è fermo per un risentimento al flessore e il laterale Danilo è ai box per una lesione muscolare all’adduttore lungo. L’attaccante tornerà verso fine dicembre, mentre i due centrocampisti saranno sicuramente out contro il Venezia in campionato.

Il bollettino medico sulle condizioni di Dejan Kulusevski

Allegri perde Kulusevski: il comunicato ufficiale

La Juventus dovrà fare a meno di Dejan Kulusevski per i prossimi impegni. Il centrocampista resterà out per almeno sette giorni a causa di un’operazione a cui si è sottoposto questa mattina.

A comunicarlo è lo stesso club bianconero con una nota ufficiale apparsa sui propri canali: “Questa mattina Dejan Kulusevski è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la risoluzione della sinusite acuta di origine odontogena. L’intervento, eseguito dal dott. Tubino e dal dott. Ruffino presso l’ospedale di Chivasso, è perfettamente riuscito. Saranno necessari 7 giorni di riposo prima della ripresa dell’attività sportiva”.