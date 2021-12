Milan, l’Atletico piange: colpo di scena per gli ottavi

Grande equilibrio nel girone B, quello del Milan di Pioli. Nel frattempo arriva una svolta importante dall’altro match, quello tra Atletico e Porto.

Un girone assolutamente equilibrato, quello che vede il Milan giocarsi la qualificazione in questi minuti insieme ad Atletico Madrid e Porto, con il Liverpool che ha già conquistato matematicamente l’accesso agli ottavi di finale. I rossoneri sono impegnati a San Siro proprio contro i reds, nella speranza che un senso di appagamento possa permettere alla squadra di Stefano Pioli di approfittare della situazione.

Dall’altra parte, però, Atletico Madrid e Porto sono entrambe a rischio. Una “poltrona” per due, anzi per tre, e cosi soprattutto nel match del Wanda Metropolitano c’è grande attenzione per capire quali delle due squadre si imporrà in visione di questi ultimi ed intensi 90′ minuti. Ma per il cholo Simeone, proprio in questi minuti, non arrivano buone notizie.

Milan, che guaio per l’Atletico: Suarez esce in lacrime

Un infortunio ha fatto letteralmente accendere il campanello d’allarme in casa Atletico. A farsi male uno dei giocatori più significativi della squadra di Simeone, ovvero Luis Suarez. L’attaccante uruguaiano, infatti, si è fatto male a distanza di pochissimo tempo dal fischio d’inizio.

L’attaccante ex Barcellona è uscito in lacrime dal campo, consapevole evidentemente di lasciare i suoi compagni in un momento molto delicato, oltre ovviamente alla preoccupazione rispetto a quello che è un infortunio sul quale bisognerà tenere alta l’attenzione.

Da capire, ora, se il Milan trarrà giovamento da una defaillance pesante per la squadra di Madrid. Gli equilibri sono tutti da decifrare, ed i prossimi minuti saranno decisivi per capire chi approderà agli ottavi di finale.