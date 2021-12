“Sarà nostro…”: dalla Francia ufficializzano l’addio al Napoli

Pablo Longoria, patron del Marsiglia, ha rilasciato alcunte dichiarazioni all’Equipe sull’acquisto di Milik dal Napoli.

Il Marsiglia sabato ha perso in casa contro il Brest. La squadra di Sampaoli vinceva 1-0 grazie al gol dell’ex romanista Gerson, ma poi si è fatta rimontare dalle reti di Faivre, su rigore, ed Honorat. ‘Les Olympiens’ hanno perso la seconda posizione per colpa di questa sconfitta, in favore del sorprendente Rennes.

Giovedì l’OM, che si trova nel di girone di Europa League della Lazio, si giocherà contro il Lokomotiv Mosca l’accesso alla Conference League. In casa Marsiglia a far rumore c’è il caso Milik. L’ex Napoli, anche per l’ennesimo infortunio della sua carriera, non sta entusiasmando in questa sua avventura francese.

Napoli, il presidente Longoria su Milik: “Sarà un giocatore del Marsiglia”

Pablo Longoria, presidente del Marsiglia, ha parlato del polacco in un’intervista rilasciata all”Equipe’: “Futuro di Milik? Sarà un giocatore di proprietà dell’OM. Il calciatore è’ stato infortunato serieamente e non ha svolto la preparazione estiva, dove i suoi compagni hanno lavorato molto”.

Il patron del Marsiglia ha poi concluso il suo intervento: “Adesso questo non è il caso. Gli allenatori di squadre che giocano nelle coppe europee sono ‘direttori artistici’, visto che si gioca ogni tre giorni”. Milik si è trasferito in Francia nel gennaio dell’anno scorso in prestito con l‘obbligo di riscatto nel 2022.