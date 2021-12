Milan, è notte fonda: i rossoneri sono fuori dall’Europa

Partita storta per il Milan di Pioli che in casa cede al Liverpool. Rossoneri fuori dalla Champions ma anche dal resto d’Europa.

Un epilogo triste per i tifosi rossoneri, che si ritrovano a leccarsi le ferite in una serata durissima che poteva andare in maniera molto differente. San Siro chiude la sua esperienza in Europa, e dunque non soltanto in Champions, vista la vittoria conquistata dall’Altetico Madrid contro il Porto.

Eppure, la serata era cominciata bene per il Milan che andando in vantaggio con Tomori aveva dato modo di pensare che si, gli ottavi potevano essere un obiettivo alla portata, al netto di quello che è stato un percorso estremamente traballante per la squadra di Pioli in questa fase a gironi.

Milan, caduta pesante in Europa: il Livepool fa fuori i rossoneri

Ma già nel primo tempo proprio i reds hanno prontamente fermato i sogni rossoneri, trovando il pareggio con Salah che prima dell’intervallo ha subito fatto capire a Pioli ed i suoi che serve sudare, e tanto, per conquistare gli ottavi di finale.

Ma alla fine la doccia fredda è arrivata nella ripresa: a chiudere i giochi ci ha pensato Origi, che in apertura di ripresa ha firmato quello che poi è diventato il 2-1 definitivo. Un Milan che dunque termina la fase a gironi addirittura all’ultimi posto, dietro ovviamente al Liverpool primo, ma anche dietro al vittorioso Atletico Madrid ed il Porto che si piazza terzo nel girone.

Grande delusione per il Meazza, che ha poi ha accompagnato i giocatori con cori di supporto al triplice fischio. Una mera e triste illusione, quella del gol di Tomori ed in generale di una partita che poteva andare in tutt’altra direzione. Resta, ovviamente, il campionato l’obiettivo dei rossoneri.