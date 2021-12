Ancelotti ‘rovina’ i piani della Juventus: accordo chiuso col difensore

La Juventus sta vedendo sfumare il colpo di mercato che aveva in mente per gennaio: il difensore ora sembra essere a un passo dal Real Madrid.

Antonio Rudiger, attualmente di proprietà del Chelsea, il 30 giugno 2022 lascerà a parametro zero la Premier League. Non sembrano infatti esserci i presupposti per un rinnovo di contratto e il difensore centrale è perciò da qualche tempo entrato nel mirino della Juventus. I bianconeri vorrebbero il suo rinforzo nel proprio reparto difensivo e sono attratti dalla possibilità di poterlo prendere a zero ma Carlo Ancelotti potrebbe guastare i piani della Vecchia Signora.

Juventus, si complica la possibilità di portare Rudiger a Torino

Antonio Rudiger, ex Roma, interessa fortemente alla Juventus ma Carlo Ancelotti potrebbe guastare i piani del club bianconero. Sembrerebbe, infatti, secondo quanto riferito da Eduardo Inda a ‘El Chiringuito de Jugones’, che il Real Madrid e il difensore abbiano già chiuso un accordo.

L’accordo tra le due parti, dunque, prevederebbe una trasferimento a parametro zero a partire dal 1° luglio 2022 tra le fila del Real Madrid. La Juventus, se effettivamente tutto ciò dovesse dimostrarsi concreto, dovrebbe rassegnarsi all’idea di non poterlo portare a Torino per la prossima stagione. Solo il Bayern Monaco potrebbe, nuovamente e attualmente, cambiare le carte in tavola se dovesse presentare al giocatore un’alta offerta per l’ingaggio.