“Questo è rigore ovunque”: Milan, polemiche contro l’arbitro dopo il ko

Un episodio da moviola che sta facendo molto discutere. Riguarda un intervento avvenuto durante la sfida tra Milan e Liverpool.

Grande delusione in casa Milan. La sconfitta casalinga contro il Liverpool dà bene la dimensione di quello è stato un crollo pesante, che ha portato all’eliminazione dei rossoneri. Addio non soltanto alla Champions, visto che la caduta al Mezza ha permesso ad Atletico e Porto di prendersi rispettivamente il secondo ed il terzo posto, lasciando cosi la squadra di Pioli all’ultimo posto nel girone.

Insomma, non vedremo più il Milan in giro per il continente, almeno in questa stagione. Si poteva fare di più? Sicuramente. Sono stati tanti gli errori in campo contro una squadra come il Liverpool alla quale non va concesso niente, visto anche il rendimento avuto dai reds anche durante questa edizione della Champions League.

“E’ rigore ovunque!”: Milan, Cesari svela il grande errore

C’è un episodio che, però, sta facendo molto discutere sui social, ma anche nei salotti televisivi. Un caso da moviola che è stato sviscerato anche su Mediaset dall’ex arbitro Graziano Cesari. Al minuto 53′, infatti, Tsimikas ha steso Kessie in area di rigore dopo una verticalizzazione di Tonali. Il centrocampista rossonero è finito giù, con l’arbitro che ha lasciato proseguire.

“Questo è rigore in Italia ed in Europa. L’arbitro fa cenno che è un spalla contro spalla, ma di spalla contro spalla non c’è proprio niente!”, ha spiegato Cesari che dunque non ha dubbi. L’intervento di Tsimikas è assolutamente da rigore. Sui social tanti tifosi rossoneri hanno seguito la chiave di lettura dell’ex arbitro.