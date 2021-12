“Parole vuote…”: Pallone d’Oro, Lewandowski amaro su Messi

Robert Lewandowski ha commentato le parole di Leo Messi sull’assegnazione del Pallone d’Oro e ha confermato la sua insoddisfazione.

Sono trascorsi già diversi giorni ma la premiazione del Pallone d’Oro è ancora tema di discussioni anche abbastanza feroci. La giuria di ‘France Football’ ha premiato Leo Messi come miglior calciatore al mondo del 2020. Per molti un risultato scontato, considerato il grande valore de La Pulga, vincitore della Copa America con l’Argentina. Per altri, invece, avrebbe meritato il riconoscimento Robert Lewandowski, soprattutto per quanto dimostrato nel 2019, anno in cui l’assegnazione non c’è stata a causa della pandemia.

Pallone d’Oro, le parole di Lewandowski su Messi

Lo stesso Leo Messi, in occasione della vittoria del trofeo, aveva affermato il desiderio di veder riconosciuto il merito anche del collega polacco, invitando in qualche modo l’organizzazione a provvedere. Parole che non secondo tutti sono state sincere, per molti si è trattato di circostanza.

Evidentemente la stessa idea è quella di Robert Lewandowski, centravanti del Bayern Monaco, intervenuto a ‘Kanale Sportowym’: “Non mi nascondo. Ci sono rimasto male e sono insoddisfatto. Ci sono andato vicino e il fatto di competere con Messi mi fa capire a che livello sono arrivato, ma mi sono sentito triste. Le parole di Messi? Desidero che non siano soltanto parole vuote ma sincere“.