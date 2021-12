Roma, è arrivata la decisione su Mourinho: colloquio col presidente

Bersagliato da tifosi e addetti ai lavoro per gli scarsi risultati della Roma, Mourinho può consolarsi con la fiducia dei Friedkin.

La Roma di Mourinho non sta certo rispettando le aspettative della vigilia. A fronte dell’entusiasmo che aveva contraddistinto il campionato, il cammino dei giallorossi è fin qui altalenante, sia in Italia che in Europa. La sconfitta pesante con l’Inter, al netto dei tanti infortuni, ha acuito il malessere di parte della tifoseria.

Come spesso capita è l’allenatore il primo capro espiatorio. Diversi tifosi hanno infatti iniziato a chiedere la testa di Mourinho nel tentativo di dare una svolta alla stagione. Non è però dello stesso parere la presidenza che invece, come riporta il Corriere dello Sport, ha ribadito la fiducia nel tecnico portoghese.

I Friedkin sono consapevoli delle difficoltà nel ricostruire un solido progetto e per questo hanno deciso, nonostante i malumori per il ko con l’Inter, di confermare la fiducia a Mourinho. Questa stagione per la Roma sarà esclusivamente di transizione e su tale base sarà giudicato il tecnico portoghese.

Roma, non solo Mourinho. Fiducia confermata anche a Tiago Pinto

La presidenza ha poi voluto confermare la fiducia anche nei confronti dell’altro ‘colpevole’: Tiago Pinto. Massima fiducia anche in lui a cui è stata affidata la responsabilità dell’intera area tecnica.

I colloqui tra i Friedkin e Tiago Pinto sono quotidiani e la proprietà ha la massima fiducia nel suo lavoro. Anche qui, come per Mourinho, vale il discorso della pazienza. I Friedkin sono disposti ad accettare un progetto lungo e che preveda un anno di transizione. Almeno per il momento…