“Rischia l’esonero!”: Serie A, alle porte un nuovo ribaltone in panchina

L’Udinese sta pensando serieamente all’esonero di Gotti. Il club bianconero sta monitorando anche altri tecnici.

Tra le squadre più in crisi in Serie A di questo periodo c’è sicuramente l‘Udinese. I bianconeri hanno perso 3-1 ieri contro l’Empoli di Andreazzoli. Quella del Castellani è stata una sconfitta pesante sia per la classifica che per il fatto che i friulani erano passati in vantaggio con la rete di Deulofeu nel primo tempo.

La squadra di Gotti poi non ha retto nel secondo tempo il ritorno dell’Empoli, che è andato in gol con Stojanovic, Bajrami e Pinamonti. L’Udinese ha totolazzato solo due punti nelle ultime quattro gare ed ha sei punti di vantaggio sul terzultimo posto, occupato in coabitazione dal Cagliari e dal Genoa.

Riflessioni in corso in casa #Udinese: Luca #Gotti rischia l’esonero. Per l’eventuale successione si valutano 1 piste straniera (#PacoJemez) e 1 italiana (#Maran). Nelle prossime ore la decisione. Poche conferme invece sui nomi di #Stankovic e #Giampaolo. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 7, 2021

Udinese, Gotti a rischio esonero. Si valutato Paco Jemez e Maran come sostituti

La sconfitta contro l’Empoli potrebbe costare molto caro a Gotti. Come quanto riportato da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, il tecnico rischia seriamente l’esonero. Sono ore di riflessione per l’Udinese, che sta valutando altri allenatori. I favoriti, al momento, sono Paco Jemez e Maran.

Non trovano conferme le indiscrezioni di mercato su Giampaolo e Stankovic. La prossima gara dell’Udinese non è di certo facile, considerando che affronterà in casa il Milan di Pioli capolista. Dopo il match contro i rossoneri, i friulani avranno due scontri diretti fondamentali per la lotta salvezza contro Cagliari e Salernitana.