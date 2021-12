Serie A, la top 11 della sedicesima giornata: comanda l’Inter

L’Inter, protagonista di una vittoria impressionante a Roma, comanda la nostra top 11 con Bastoni, Dumfries e Calhanoglu.

Il Milan nell’ultimo turno ha riconquistato la vetta della classifica ma è stato il turno dell’Inter dominante a Roma, con una vittoria frutto di una prestazione autorevole, la migliore di una squadra in crescita.

Bastoni non solo ha ben figurato in fase difensiva ma ha interpretato in maniera brillante una richiesta di Simone Inzaghi, cioè di supportare la catena di sinistra anche a livello propositivo. Così nasce l’azione del terzo gol, quello di Dumfries, il suo cross è stato preciso e ha premiato i tempi d’inserimento dell’esterno ex Psv Eindhoven.

Spicca anche la prova dell’Atalanta, vittoriosa al Maradona contro il Napoli. Gli uomini di Gasperini portano a casa due rappresentanti nella nostra top 11: il difensore Toloi, che è andato vicino al gol di testa e ha servito l’assist per la rete del 2-2 di Demiral, e il centrocampista Freuler.

Da Sirigu a Bastoni dell’Inter, la difesa di SerieANews

Se il Genoa contro la Juventus è rimasto in partita fino all’81’, lo deve a Salvatore Sirigu, che si è dovuto piegare al gol da calcio d’angolo di Cuadrado e al tiro di Dybala. Sull’1-0 Sirigu si è superato più volte soprattutto su De Ligt e Morata ma anche in tante altre occasioni.

I braccetti nella difesa a tre di Gasperini non hanno solo compiti di copertura ma rappresentano un supporto costante alla fase offensiva.

Nella parte centrale del secondo tempo a Napoli l’Atalanta ha preso il comando del campo proprio con l’avanzata dei difensori, con questa strategia tattica nasce il gol del 2-2: assist di Toloi, uno dei migliori in campo, gol di Demiral che ha riscattato l’errore nella lettura della situazione sulla rete di Mertens.

La vittoria contro il Genoa non cambia la vita alla Juventus che è riuscita, però, a fare una gara intera di dominio. Contano ovviamente anche i demeriti dell’avversario ma la prestazione va colta e parte dalla fase difensiva. Chiellini ha consentito di giocare con la difesa alta, vincendo i duelli e rappresentando una certezza su ogni pallone, anche quando il Genoa ha provato a crederci inserendo Pandev.

L’Inter sta crescendo anche sotto il profilo tattico, Inzaghi trova nuove soluzioni di gioco e i nerazzurri stanno accumulando vittorie e prestazioni, con prove d’alto livello nella proposta offensiva. Bastoni ha realizzato l’assist per il gol di Dumfries e confezionato una partita d’applicazione difensiva e supporto a Perisic e Calhanoglu nei movimenti sviluppati per la catena di sinistra.

Dalla freccia dell’Inter Dumfries a Biraghi, qualità e intensità nel centrocampo di SerieANews

Nel segno di Dzeko, Calhanoglu e Dumfries, i tre acquisti estivi dell’Inter per sostituire Lukaku, lo sfortunato Eriksen e Hakimi. L’autorevole vittoria nerazzurra a Roma è un segnale anche in questo senso.

Dumfries in pochi minuti ha messo il sigillo sul trionfo dell’Inter a Roma, in pochi minuti ha salvato nella sua area di rigore sul tiro di Vina e realizzato di testa la rete dello 0-3. Calhanoglu è stato molto incisivo in un’altra gara, facendo gol da calcio d’angolo con la complicità di Rui Patricio e poi con l’assist a Dzeko per il secondo gol dell’Inter.

Freuler in Napoli-Atalanta ha rappresentato un baluardo, un riferimento nell’accorciare il campo su Zielinski, la “luce” dello sviluppo del gioco del Napoli, e poi è stato decisivo per la vittoria di Gasperini e compagni con il gol del 2-3.

Biraghi conquista per il secondo turno consecutivo spazio nella nostra top 11, la prestazione contro il Bologna è buona in entrambe le fasi ma poi la ciliegina sulla torta è il gol su punizione che indirizza la partita verso il successo della Viola.

Simeone-Immobile-Raspadori, sette gol in tre nell’attacco di SerieANews

Senza i rigori di Immobile e Vlahovic, Simeone sarebbe il capocannoniere del campionato, ha realizzato 11 gol senza alcun tiro dal dischetto.

Simeone con una tripletta è l’anima della clamorosa rimonta gialloblù sul campo del Venezia. I gol sono anche di pregevole fattura, su tutti la traiettoria dalla distanza che ha ricordato la prodezza di Mertens a San Siro contro l’Inter.

Immobile, fino al colpo al ginocchio che l’ha fermato all’intervallo e fa in modo che sia in dubbio per la partita contro il Galatasaray, ha fatto la differenza contro la Sampdoria realizzando una doppietta che ha reso efficace l’ottimo primo tempo della Lazio.

Il Sassuolo ha costruito la terza rimonta consecutiva, dopo quella dall’1-0 al 1-3 contro il Milan e del pareggio contro il Napoli. Contro lo Spezia era sotto 2-0, è riuscita a fare 2-2 proprio come contro gli uomini di Spalletti.

Ha segnato una doppietta Raspadori che non andava a segno dalla prima giornata di campionato, l’attaccante del Sassuolo ha spezzato così un lungo digiuno.

Ecco la nostra top 11 (3-4-3): Sirigu; Toloi, Chiellini, Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Freuler, Biraghi; Simeone, Immobile, Raspadori.