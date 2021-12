“Non è lui…”, Ronaldo incredulo: che ‘stoccata’ all’ex Juve

Jack Wilshere, ex calciatore dell’Arsenal, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva.

Dopo le due vittorie in campionato contro Salernitana e Genoa, la Juventus ha ripreso il proprio ruolino di marcia. I bianconeri non sembrano ancora guariti, ma si sa che vincere aiuta a vincere. I ragazzi di Allegri sono quinti, insieme con la Fiorentina, in classifica a sette punti dall’Atalanta, quarta.

Domani la Juventus giocherà contro il Malmoe in Champions League. ‘La Vecchia Signora’ spera ancora di passare prima nel girone ma è molto difficile, visto che il Chelsea è super favorito contro lo Zenit. In questo primo scorcio di stagione ai bianconeri sono mancati sia un centrocampista di regia che un bomber.

Wilshere su Ronaldo: “Bernardo Silva è più forte di lui in questo momento”

Alla squadra di Allegri manca un attaccante killer dopo la cessione di Cristiano Ronaldo. Il portoghese sta segnando nel Manchester United, ma non ha potuto evitare il grande distacco dei ‘Red Devils’ alle prime posizioni della Premier League. Jack Wilshere, ex Arsenal ed ora svincolato, ha parlato proprio dell’ex Juventus a ‘TalkSport’:

“Il miglior giocatore portoghese in attività non è Ronaldo, ma Bernardo Silva. Il calciatore del Manchester City è una spanna sopra tutti in questo momento. Non parlo in assoluto, visto la carriera straordinaria di Cristiano ma come compagno sceglierei subito il giocatore di Guardiola se dovessi giocare domani”.