Atalanta-Villareal rinviata per neve, la reazione dei tifosi è netta

Clamoroso a Bergamo: Atalanta-Villareal rinviata a domani, orario da definire. La reazione dei tifosi allo stadio non passa inosservata

La notizia era nell’aria, poi la bufera non ha lasciato più dubbi. Lo spareggio qualificazione tra Atalanta e Villareal è stato rinviato a domani, in orario da definire. Una decisione maturata dall’arbitro Taylor e dalle autorità UEFA, che hanno giudicato impraticabile il terreno bergamasco.

Evidentemente troppo violenta, la nevicata che si è abbattuta sulla provincia lombarda nel tardo pomeriggio. Già nel riscaldamento, il meteo non lasciava presagire a nulla di buono, con la UEFA che aveva fatto slittare il calcio di inizio dalle 21.00 alle 21.20.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Juve, il corto muso vale oro: colpo di scena inatteso in Champions

Atalanta-Villareal rinviata a domani, duri i fischi dei tifosi presenti

Il tira e molla tra i delegati UEFA, le squadre e l’arbitro Taylor, alla fine, ha portato alla decisione finale: quella di rinviare Atalanta-Villareal alla giornata di domani, in orario da definire. Una notizia arrivata dallo speaker del Gewiss Stadium e accolto da entrambe le tifoserie con fischi e contestazione.

Fischi che i calciatori del Villareal, in particolare, hanno consolato: dopo il rinvio, gli uomini di Emery si sono diretti ai piedi del settore ospiti e applaudito i tifosi spagnoli, eroicamente giunti in trasferta nonostante il meteo avverso. Adesso, si resta in attesa dell’orario per il rinvio della gara: la UEFA è orientata a farla giocare nel primo pomeriggio, per non accavallare Atalanta-Villareal con le partite di Europa League.