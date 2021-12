Juve, il corto muso vale oro: colpo di scena inatteso in Champions

La Juve non spreca la sua occasione in casa contro il Malmo: Kean porta in vantaggio i bianconeri su assist di Bernardeschi.

Buona partita disputata dalla Juventus in casa contro il Malmo. I bianconeri non hanno sbagliato l’occasione di chiudere il proprio girone di qualificazione agli ottavi di Champions League con una vittoria e primi nel proprio girone, scavalcando anche il Chelsea. È terminato perciò 1-0 il match a Torino, con un gol segnato al 18′ da Moise Kean. Assist perfetto di Federico Bernardeschi che d’esterno sinistro ha pescato il centravanti al centro dell’area avversaria.

Champions League, la Juve vince e scavalca il Chelsea nel Gruppo H

La Juventus ha gestito bene la partita a Torino, sprecando anche diverse occasioni davanti alla porta del Malmo difesa da Diawara. Ma non sprecando l’occasione di portare a casa un’importante vittoria. L’unico gol del match è arrivato al 18′ minuto, per il colpo forte e vincente di Moise Kean dopo l’assist perfetto servito da Federico Bernardeschi. La Juventus, quindi, ha vinto ed è passata come prima nel Gruppo H.

I Blues, infatti, hanno sprecato l’occasione di finire la fase del girone di Champions League come testa di serie in classifica nel Gruppo H e la Juventus ne ha approfittando. Lo Zenit, a 30” dalla fine della gara, strappa un pareggio al Chelsea e i bianconeri, con 15 punti, finiscono primi in classifica.