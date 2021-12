Atalanta, cessione a sorpresa per fare spazio a Boga

Boga all’Atalanta, ma solamente di fronte a un possibile sacrificio illustre. E’ questo il piano della Dea in vista della prossima sessione di calciomercato invernale. Occhi puntati sui possibili sacrificati

L’Atalanta è pronta a valutare un nuovo piano mercato in vista della sessione di gennaio. Gasperini avrebbe puntato l’indice su Boga, ma serviranno circa 35-40 milioni per convincere il Sassuolo a dire sì. La Dea, dal canto suo, potrebbe valutare il possibile sacrificio di Miranchuk unito a quello di Ilicic, un doppio addio che potrebbe finanziare parzialmente l’affare Boga.

Affare complicato per gennaio, ma non impossibile, anche perchè tutto potrebbe dipendere dalla possibile qualificazione della Dea ai prossimi ottavi di finale di Champions League. Gasperini sarebbe disposto a dire sì alla cessione di Ilicic, ma solamente per abbracciare Boga, ideale per il suo modulo tattico e per l’abilità del francese nell’uno contro uno.

Boga All’Atalanta si apre all’addio di Miranchuk: punto interrogativo Ilicic

Miranchuk, come confermato dalle ultime indiscrezioni, resta il primo possibile sacrificato in casa atalantina per far spazio a Boga. Trattativa complicata ma, come detto, ancora possibile. Tutto potrebbe dipendere anche dalla volontà di Boga.

Massima attenzione anche alla decisione del Sassuolo, fermo sulla sua posizione. Boga dirà addio solamente di fronte a un’offerta da 35-40 milioni di euro. Si attendono novità nel corso delle prossime settimane.