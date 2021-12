“Ancora non lo avete fatto…”: Rabiot lancia la sfida in diretta

Il francese Adrien Rabiot è intervenuto in conferenza stampa verso Juventus-Malmoe e ha parlato delle sue altalenanti stagioni in bianconero.

In vista della sfida di Champions League contro il Malmoe, in conferenza stampa insieme a Massimiliano Allegri, per la Juventus è intervenuto il centrocampista Adrien Rabiot. Il francese è consapevole di aver avuto degli alti e bassi ma, avendo piena fiducia in se stessa, lancia una sfida ai presenti.

Juventus, Rabiot: “Non avete ancora visto il vero me”

“Devo trovare il gol e far assist, serve a me e alla squadra. Sotto questo aspetto, devo fare qualcosa in più. In questi hanno ho fatto cose buone e altre meno, ma tatticamente qui in Italia sono cresciuto. Sono sereno sui fischi, perché faccio questo lavoro da dieci anni e conosco il calcio”, esordisce il calciatore, che prosegue: “Sono ancora giovane, devo trovare il modo per far uscire fuori il vero Rabiot. Ancora non l’avete visto e nemmeno io”.

Sulla stagione complicata, sopratutto in campionato, della Juventus Rabiot conclude: “Inizialmente non abbiamo fatto molto bene, ora stiamo provando a giocare meglio. Abbiamo fatto un passo avanti e dobbiamo continuare così. Ci sono ancora tante gare da giocare fino a maggio, possiamo ancora migliorare”.