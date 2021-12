“L’ha spaccata in diretta”: Spalletti rompe l’oggetto in conferenza

In occasione della presentazione di Napoli-Leicester, Spalletti rompe una penna e dà vita a un siparietto piuttosto divertente.

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di Europa League, ultima della fase a gironi, che la squadra ospiterà domani sera al Maradona contro il Leicester. Con i tanti infortuni e un inevitabile calo nei risultati, l’allenatore cerca di spronare i suoi e sicuramente può aleggiare un leggero nervosismo per questa fase cruciale. I “sentimenti” del tecnico si manifestano in modo concreto con un episodio curioso.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli-Leicester, Spalletti rompe una penna in conferenza stampa

Mentre i giornalisti in sala stampa fanno le domande e l’interprete traduce in inglese, le telecamere sorprendono Spalletti addentare una penna fino a romperla. Un frammento che risulta simpatico che può anche tradire la fragilità del momento, sebbene le parole dell’allenatore siano state comunque pacate e rassicuranti sul momento azzurro: “Per noi tutte le partite sono da dentro o fuori. Se siamo a questo punto, vuol dire che non le abbiamo considerate da dentro o fuori all’inizio, per cui per evitare il problema di essere in questa situazione, la gestione è sempre allo stesso modo. Una sfida come quella disputata con l’Atalanta devo farla vedere ai miei nella maniera giusta, affinché il risultato non pesi di più della prestazione e della qualità individuale esibita. Io ci trovo un balzo in avanti”.

LEGGI ANCHE >>> “Lui è pronto a tornare…”: l’annuncio fa gioire i tifosi del Napoli

Il Napoli, in effetti, contro il Leicester si troverà di fronte a un bivio. Difficile calcolare le percentuali di passaggio del turno, poiché gli azzurri sono terzi a 7 punti insieme allo Spartak Mosca, e il Leicester ne ha soltanto uno in più. Il Legia Varsavia, invece, è a 6 punti. Un girone folle per quanto i risultati delle sfidanti siano stati simili tra loro, per cui tutto si giocherà in 90′ per ognuna delle concorrenti.