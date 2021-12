“Come un idiota…”: Juve, il retroscena a sorpresa di Mourinho

José Mourinho, allenatore della Roma, presenta la sfida di Conference League contro lo CSKA Sofia, ricordando un aneddoto con la Juventus.

La fase a gironi della neonata Conference League sta volgendo al termine. La Roma avrà come ultimo appuntamento quello in trasferta contro lo CSKA Sofia e José Mourinho ha presentato la gara alla stampa. Per i giallorossi la qualificazione al prossimo turno è già stata messa in cascina, ma non è stato un cammino facile nonostante il valore tecnico superiore rispetto alle concorrenti Bodo, Zorya e CSKA Sofia.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Verso CSKA Sofia-Roma, Mourinho ricorda un vecchio episodio con la Juventus

Ai microfoni di ‘SKY’, parlando del match internazionale, l’allenatore portoghese ha ricordato un aneddoto sulla Juventus, che ha proposto ai suoi: “Ho parlato ai ragazzi di un qualcosa che ho vissuto. Ero allenatore del Manchester United e ci era capitata la sfida con la Juventus in Champions. Noi eravamo già qualificati agli ottavi di finale. Per arrivare primi, la Juventus non doveva vincere contro lo Young Boys e noi dovevamo vincere contro il Valencia. Abbiamo pensato che la Juventus potesse vincere facilmente e la nostra partita col Valencia ci sembrava priva di significato. Non ci abbiamo creduto. Abbiamo perso sia noi che la Juventus e in quel momento ti senti un idiota. Quindi domani si va là a vincere”.

LEGGI ANCHE >>> “Ancora non lo avete fatto…”: Rabiot lancia la sfida in diretta

Evidentemente l’allenatore ha proposto questo esempio ai suoi per motivarli in occasione di una gara che sulla carta può essere semplice e povera di significato. D’altronde offrire una prestazione di valore è quantomai importante anche per dare una forte risposta dopo le sconfitte di campionato contro Bologna e Inter.