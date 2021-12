“Siamo spaventati…”: Antonio Conte confessa lo stato del club

Emergenza Covid in casa Tottenham con il tecnico Antonio Conte che avrà a disposizione solo 11 giocatori per il match di Conference League.

Il problema legato all’emergenza Coronavirus è peggiorato nelle ultime settimane e coinvolge nuovamente il mondo del calcio. La situazione coinvolge e preoccupa il Tottenham di Antonio Conte, avvolto in una vera e propria epidemia nel club.

Il club inglese ha ben 13 positivi al Covid tra calciatori e staff e per il match di Conference League contro il Rennes sono solo 11 i calciatori disponibili. Nonostante ciò l’Uefa ha dichiarato che il match si può giocare. Per quel che riguarda la Premier League il club ha intenzione di chiedere il rinvio del prossimo match contro il Brighton.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Tottenham, Conte e le parole sull’emergenza Covid

In conferenza stampa alla vigilia del match il tecnico degli Spurs Antonio Conte ha parlato della situazione, a dir poco preoccupante: “Il problema è davvero grave, ogni giorno abbiamo più casi”.

LEGGI ANCHE >>> “Non ce lo aspettavamo…”: le ultime lamentele di Mourinho in conferenza

Conte ha poi continuato riguardo la necessità di giocare il match: “Perchè dobbiamo rischiare? Questa è la mia domanda. Ogni giorno ci sono nuovi casi, domani ce ne saranno ancora? Potrei esserci anche io? Non lo so, meglio io che un giocatore sicuramente, ma non penso sia giusto per nessuno”.