Dall’Udinese alla Juve: Tudor ha il nuovo esterno

Igor Tudor chiede rinforzi alla società bianconera: due i colpi nel mirino per completare centrocampo e fasce, l’esterno è una vecchia conoscenza

Jonathan David ha firmato ed è stato ufficializzato: il primo colpo della sessione estiva 2025 della Juventus è uno squilli dal rumore bello potente, un messaggio a tutte le avversarie. Il canadese è arrivato a parametro zero ma è un top player di assoluto valore: 25 gol nell’ultima stagione in Ligue 1 con la maglia del Lille.

Un calciatore che garantisce almeno una ventina di reti, l’ideale per Tudor che è a caccia del bomber vista la delicata situazione degli altri calciatori in rosa. Da Vlahovic a Kolo Muani, precari per motivi differenti. Con David l’allenatore croato può ora progettare la sua idea di gioco conscio di avere a disposizione un interprete di tutto rispetto, tra i top in Europa.

Se David è stato il primo colpo, di certo non si può definire conclusa qui la campagna di rafforzamento della Juve. Comolli lo sa bene e lavora incessantemente giorno e notte. Tudor ha un’idea ben precisa di calcio, il 3-4-2-1 da cui ripartire, uno schema che ha proposto fin dal suo arrivo ma che ha diversi calciatori adattati.

Juve, doppio rinforzo: sguardo in Premier e Bundesliga

Tudor ha chiesto rinforzi in ogni reparto ed il nuovo plenipotenziario bianconero Comolli proverà ad accontentarlo tenendo d’occhio il bilancio, considerato come non si possa derogare dall’andare extrabudget, tantomeno appesantire i conti del club con nuovi cartellini e milioni utilizzati per ingaggi.

A centrocampo i soli Thuram, Locatelli e McKennie non possono bastare per una stagione lunga e dispendiosa: Douglas Luiz nemmeno viene considerato ed è sul mercato: al suo posto l’allenatore croato ha individuato in Yves Bissouma il rinforzo ideale.

Centrocampista del Tottenham, Comolli in persona porterà avanti le fila della trattativa avendo ottimi rapporti con la proprietà in virtù di una passata collaborazione proprio agli Spurs. Ivoriano classe ’96, nell’ultima stagione ben 28 le presenze accumulate in Premier League condite da due reti. Muscoli e sostanza per la mediana, proprio come piace a Tudor.

Individuato anche il rinforzo per le fasce. Al momento vi sono i soli Cambiaso ed Alberto Costa di ruolo, considerato come Nico Gonzalez, adattato in quella posizione nel finale dello scorso campionato, non abbia reso secondo aspettative ed è perfino in uscita. Tudor ha scelto ed ha chiesto alla dirigenza Silvan Widmer.

Esterno destro a tutta fascia, nazionale svizzero, conosce la Serie A per aver militato nell’Udinese. Ed ai tempi in cui militava in Friuli l’elvetico era seguito dai top club italiani. Alla fine, però, il trasferimento in Bundesliga fino a diventare un punto di forza del Mainz. Non sarà certo semplice acquistarlo, ma Tudor ha espresso le sue volontà: la palla passa ora a Comolli.