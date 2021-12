“Donnarumma è stato battuto…”: PSG, risultato inaspettato con Sinner

Gianluigi Donnarumma è uno dei personaggi più seguiti sul web, eppure in una particolare classifica ha ottenuto solo il quarto posto.

Il portiere del Psg Gianluigi Donnarumma è stato uno dei personaggi più famosi del 2021. Il suo trasferimento dal Milan al club francese ha generato molte polemiche mentre all’Europeo ‘Gigio’ ha trascinato la squadra di Roberto Mancini alla vittoria. Donnarumma ha vinto anche il Premio Yashin ed in questo 2021 ha ottenuto diversi prestigiosi riconoscimenti.

Come avviene ogni anno Google.it ha pubblicato la lista dei personaggi più cercati in rete sul panorama italiano ed anche Donnarumma è presente in questa lista, ma solo al quarto posto.

Donnarumma, ecco la classifica completa

Il personaggio più cercato nel 2021 è stato il centrocampista dell’Inter e della Danimarca Christian Eriksen, protagonista all’Europeo suo malgrado a causa di un attacco cardiaco che lo ha portato ‘quasi alla morte’. Sul resto del podio presenti il finalista di Wimbledon Matteo Berrettini ed il Premier Mario Draghi.

In classifica più indietro anche l’enfant prodige del tennis italiano Jannik Sinner e sono presenti anche i Maneskin, gruppo musicale italiano sempre più noto. Ecco la classifica completa:

1) Christian Eriksen 2) Matteo Berrettini 3) Mario Draghi 4) Gianluigi Donnarumma 5) Maneskin 6) Jannik Sinner 7) Giuseppe Conte 8)Federica Pellegrini 9) Orietta Berti 10) Marcell Jacobs