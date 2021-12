“Navas, grazie di tutto ma…”: Donnarumma, stavolta in Francia sono sicuri

In Francia commentando la prestazione di Gigio Donnarumma in Champions League. Stavolta sono tutti sicuri.

Partito titolare nella sfida contro il Brugge, il momento di Gigio Donnarumma resta da monitorare attentamente. Il portiere della nazionale italiana ha avuto modo di mettersi finalmente in mostra, di nuovo, sfruttando il grande palcoscenico che è quello della Champions League. E cosi il campione d’Europa si è fatto trovare pronto, come sempre accade quando l’ex Milan viene chiamato in causa.

Un solo gol subito, contro il modesto Club Brugge, ma al tempo stesso la consapevolezza che è stato fatto il giusto per tenere botta contro una squadra che poco poteva (ma soprattutto doveva!) mettere in difficoltà la compagine parigina ed i suoi campioni.

Donnarumma, stavolta in Francia esaltano il portiere

E cosi una prestazione positiva, quella messa in scena da parte del portiere italiano che, come detto, ha sì subito un gol ma al tempo stesso si è fatto trovare pronto ogni qual volta la squadra avversaria si è affacciata dalle parti del portierone italiano. E cosi in Francia stanno esaltando in queste ore la prestazione di Donnarumma, che tra l’altro sai è messo in mostra durante un momento non particolarmente felice che sta vivendo il suo compagno di reparto, Keylor Navas.

E cosi il quotidiano francese ‘L’Equipe’ ha parlato proprio della partita di Gigio, esaltandone la prestazione: “Le lezioni della vittoria contro il Brugge. Verratti di nuovo efficace, Donnarumma decisivo“, scrive il quotidiano francese, che va sommandosi ad altri commenti positivi che arrivano dalla Francia anche sui social. “Navas grazie di tutto, ma Donnarumma deve prendere il posto”, scrive un utente su Twitter, che va legandosi a tanti altri commenti di questo tipo.

Encore merci pour tout Navas mais Donnarumma doit prendre la place — Y (@Yazidlf17) December 7, 2021

Insomma, Gigio ci sta mettendo forse più del previsto, ma sta al tempo stesso dimostrando di meritare quel posto tra i pali del PSG, al netto del grande gradimento del suo allenatore nei confronti di Navas. L’alternanza, probabilmente, andrà ancora avanti, con un Donnarumma che sta assumendo una forma sempre più definita all’ombra della Tour Eiffel.