“Lui è pronto a tornare…”: l’annuncio fa gioire i tifosi del Napoli

L’ex medico De Nicola pronto a tornare al Napoli. Il club nel frattempo si interroga sul futuro di Mertens, in scadenza a giugno.

Non riguarderà soltanto la rosa a disposizione di Luciano Spalletti il mercato invernale del Napoli. A breve infatti il club potrebbe riabbracciare pure Alfonso De Nicola, l’ex medico sociale della squadra ai tempi di Maurizio Sarri. Una figura particolarmente apprezzata dai tifosi, che ne hanno sempre apprezzato la professionalità e la capacità di ridurre al minimo il numero di infortuni registrato nel corso delle stagioni.

Napoli, l’ex medico De Nicola pronto a tornare

Dopo il suo addio, il Napoli è invece tornato a registrarne tanti (adesso sono 5 i giocatori costretti ai box a causa di vari problemi fisici). Le parti, stando a quanto riportato dal giornalista della Rai Ciro Venerato durante la trasmissione ‘Goal Show’ in onda su Televomero, sono in contatto e la trattativa potrebbe concretizzarsi già nei prossimi giorni. “Ha fatto capire chiaramente nelle sue dichiarazioni rilasciate ai media di essere disponibile a tornare a lavorare con il club che lo ha reso grande. Quello di De Nicola sarebbe certamente un clamoroso ritorno”.

Ad inizio anno il presidente Aurelio De Laurentiis dovrà decidere anche che fare co Dries Mertens, il cui contratto scade a giugno. Il belga sta approfittando dell’assenza di Victor Osimhen per tornare sotto i riflettori (6 reti in 14 apparizioni complessive) e spera di poter restare in maglia azzurra pure il prossimo anno. La società, finora, non ha messo sul piatto alcuna offerta e sembra intenzionata a fare a meno di lui, in modo tale tagliare il suo stipendio da 4.5 milioni. Resta da vedere cosa accadrà: Mertens, dal canto suo, è pronto a far cambiare idea a De Laurentiis.