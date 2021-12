“Vlahovic a gennaio…”: Juventus, novità fondamentali sul mercato

Si complica per la Juventus la pista che conduce a Vlahovic, finito nel mirino dell’Arsenal. I Gunners pronti a farsi avanti già a gennaio.

I fari sono puntati su di lui da ormai diverso tempo tuttavia appare sempre più in salita, per la Juventus, la strada che conduce a Dusan Vlahovic. L’attaccante, autore di 15 gol in 17 presenze stagioni condite pure da 2 assist, negli ultimi giorni è finito infatti nel mirino sia del Manchester City che dell’Arsenal. Proprio i Gunners su input del tecnico Mikel Arteta, stando a quanto riportato dal ‘Sun’ hanno raccolto informazioni riguardati il serbo e a breve presenteranno alla Fiorentina un’offerta ufficiale.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

L’Arsenal piomba su Vlahovic, Juventus in allerta

Il club londinese, attualmente, occupa la settima posizione in Premier League a quota 23 punti: un rendimento deludente, causato anche dalle poche reti sin qui realizzate dalla squadra (appena 18). Pierre-Emerick Aubameyang, ad esempio, è fermo a 4 mentre Alexandre Lacazette ne ha siglata una sola. Troppo poco, considerando quali erano le aspettative di inizio stagione. Da qui l’idea di provare ad ingaggiare subito Vlahovic, in modo tale da potenziare la rosa e continuare la caccia al quarto posto.

LEGGI ANCHE >>> “E’ l’unico modo…”: la risposta di Rabiot fa ‘sorridere’ la Juventus

Arteta, dal canto suo, si aspetta rinforzi nella prossima sessione del mercato. “Stiamo discutendo. Ne parliamo ogni settimana, come possiamo migliorare la squadra. Abbiamo alcuni giocatori in bilico in estate, quindi dobbiamo pianificare cosa accadrà ora e cosa accadrà in estate. C’è molto da fare” le sue parole. Ora resta da vedere quale sarà la prossima mossa della Juventus, che con Vlahovic ha già raggiunto un’intesa economica sulla base di 6 milioni netti a stagione. Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, intanto, aspetta di ricevere una proposta da 80 milioni.