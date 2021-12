Il posto è libero: sorpresa, Andrea Pirlo sta per tornare

L’esonero di Marsch da parte del RB Lipsia potrebbe aprire la strada ad un ritorno in panchina di Andrea Pirlo.

Un disastroso avvio di campionato è costato la panchina del RB Lipsia a Jesse Marsch, il 48nne tecnico statunitense che solo pochi mesi fa era stato scelto come erede di Julian Nagelsmann, passato ai rivali del Bayern Monaco.

Ieri contro il City, in una partita che aveva obiettivamente poco da dire per gli avversari, il RB Lipsia è stato guidato dal tecnico ad interim Beierlorzer ed è quantomeno riuscito ad ottenere il pass per l’Europa League. La dirigenza però sta già sondando il terreno alla ricerca di un nuovo tecnico.

Club ricco e ambizioso, negli ultimi anni il RB Lipsia, che alle spalle ha il colosso Red Bull, è stabilmente entrato nell’élite del calcio tedesco. Due secondi posti consecutivi e partecipazioni alla Champions League, prima dell’addio di Nagelsmann e dell’ingaggio di Marsch. Il quale però non è riuscito a dare continuità al progetto.

RB Lipsia, spunta l’idea Andrea Pirlo

Alla ricerca di un nuovo tecnico, il RB Lipsia si sta orientando su di un profilo giovane, in grado di ben rappresentare la filosofia societaria. Come riporta l’insider portoghese Pedro Almeida, uno dei nomi caldi sarebbe quello di Andrea Pirlo.

L’ex tecnico della Juve, dopo una mezza stagione di riposo, potrebbe provare una nuova avventura in terra tedesca. Gli altri nomi in lizza, sempre secondo Almeida, sono il portoghese Ruben Amorim, sotto contratto con lo Sporting Clube, ed il tedesco Roger Schmidt, attualmente al PSV.