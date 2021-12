Savic si ‘vendica’: Atletico, arriva la frecciata al Milan sui social

L’Atletico avanza a gli ottavi a scapito del Milan e Savic si toglie, via social, un sassolino dalla scarpa nei confronti di Saelemaekers.

La serata di Champions League di ieri ha dato verdetti non molto positivi per le italiane. L’Inter perde a Madrid contro il Real, ma fortunatamente è una sconfitta indolore vista la qualificazione già in tasca. Peggio è andata ai cugini del Milan che invece, sconfitti a Liverpool, vedono sfumare la qualificazione a vantaggio dell’Atletico Madrid.

Tra le fila madrilene ieri era assente Stefan Savic, difensore montenegrino con un passato anche alla Fiorentina. Il quale, nell’immediato dopopartita, ha esultato in modo particolare per la qualificazione dei suoi, con un’Instagram Stories che ha fatto discutere.

Un pagliaccio con la lingua fuori, che immediatamente è stata da molti collegata ad un episodio avvenuto proprio contro il Milan. Una linguaccia che il milanista Saelemaekers aveva rivolto al montenegrino.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Savic e l’emoticon sfottò indirizzata a Saelemaekers.

Per capire il perché di quell’emoticon bisogna tornare quindi ai concitati minuti finali del match tra Atletico Madrid e Milan, vinto dai rossoneri per 1-0. In pieno recupero Saelemaekers, nel corso di un contrasto di gioco vinto proprio contro Savic, gli aveva rivolto una linguaccia.

LEGGI ANCHE >>> “Ha congelato la sala stampa”: Piqué, che attacco al Barcellona

Il gesto aveva generato una certa viralità, tanto che i tifosi rossoneri avevano eletto Saelemaekers una sorta di ‘eroe’ della partita. Savic però, sbeffeggiato in quell’occasione, ieri ha potuto prendersi, nonostante l’assenza in campo, la sua piccola vendetta.