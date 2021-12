“Ha congelato la sala stampa”: Piqué, che attacco al Barcellona

Piqué ha risposto ad una domanda della sala stampa prima di Bayern-Barcellona in maniera semplice e diretta, sorprendendo i presenti.

Cosa non ha funzionato nel Barcellona in questi mesi? Questa la domanda, abbastanza diretta, che un giornalista ha rivolto a Gerard Piqué durante la conferenza stampa precedente Bayern-Barcellona.

La risposta del difensore del Barcellona è stata altrettanto semplice e altrettanto diretta, tanto da aver, secondo AS, “gelato la sala stampa”. Piqué infatti ha chiaramente indicato i problemi e le colpe dell’avvio disastroso del Barcellona in questa stagione.

“La gestione. Più semplice di così…” . Poche parole, semplici e dirette, quelle di Piqué. Che poi ha terminato la conferenza stampa, lasciando la sala stampa decisamente interdetta dalla risposta.

Barcellona, stagione disastrosa. A rischio anche gli ottavi Champions

L’attacco di Piquè alla gestione del club d’altronde trova solide basi nei numeri dei catalani fino a questo momento. Il dopo-Messi si sta rivelando un vero e proprio calvario per il club blaugrana, con il Barcellona che solo recentemente, dopo il cambio allenatore, sta cominciando a dare alcuni segnali positivi.

La Liga è ormai abbondantemente andata, distante ben 16 punti. In Champions League le cose non vanno meglio. In un girone abbordabilissimo, i catalani sono costretti a giocarsi la qualificazione nell’ultimo match all’Allianz Arena di Monaco contro il Bayern. Nonostante il vantaggio in classifica sui diretti rivali del Benfica, i blaugrana sono chiamati a vincere a Monaco, visto il turno facile dei portoghesi, impegnati contro la già eliminata Dinamo Kiev.