Napoli, il primo colpo di gennaio rischia già di saltare

Il Napoli ha presentato un’offerta al Cagliari per Nandez: al centrocampista resta attenta pure l’Inter che ha il gradimento dell’uruguagio

Il Napoli pensa al match di questo pomeriggio con il Leicester ma vuole riprendere anche il cammino in campionato dopo gli ultimi due incontri con Sassuolo e Atalanta in cui ha strappato soltanto un punto. I partenopei sono scivolati in terza posizione tuttavia per alimentare il sogno scudetto hanno intenzione di pescare anche dal calciomercato per aumentare ulteriormente le scelte per Luciano Spaletti. Si cerca in maniera particolare un centrocampista duttile. L’obiettivo è Nahitan Nandez. Il calciatore uruguagio del Cagliari, 26 anni il prossimo 28 dicembre, è il grande obiettivo per rinforzare il reparto.

Napoli, obiettivo Nandez del Cagliari: i partenopei devono guardarsi dalla concorrenza dell’Inter

Nahitan Nandez è stato già in procinto di lasciare il Cagliari in estate. Il suo trasferimento alla fine non si è registrato ma potrebbe avvenire adesso. Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, il Napoli si sta infatti muovendo in maniera concreta per prelevarlo e soffiarlo all’Inter, l’altra squadra che ha mostrato un forte interesse nei confronti dell’ex Boca Juniors.

La società del presidente Aurelio De Laurentiis ha presentato già una prima offerta negli ultimi giorni. I partenopei chiedono Nandez in prestito per sei mesi con diritto di riscatto. Il Cagliari però vorrebbe inserire l’obbligo. Per il momento, l’Inter rimane a guardare, consapevole di avere il gradimento del calciatore. Una preferenza che è sempre apparsa chiara.

Il numero 18 di Mazzarri nella giornata di ieri si è sottoposto soltanto a terapie per smaltire il fastidio ai flessori della coscia destra ed essere in campo domenica nel match contro i nerazzurri.

In questo campionato, Nandez ha disputato 15 partite fornendo due assist. Il centrocampista, adattato anche da esterno, è sbarcato in Sardegna nel 2019 quando il Cagliari lo ha prelevato dal Boca Juniors per 17 milioni di euro.