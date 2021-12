La Juve dice no a Vlahovic: il nuovo attaccante arriva dalla Serie A

La Juve dice no a Vlahovic e sarebbe pronta ad abbandonare definitivamente la trattativa per arrivare all’attaccante serbo della Fiorentina. I bianconeri avrebbero già individuato il nuovo piano B

Difficilmente la Juventus riuscirà a chiudere l’affare Vlahovic con la Fiorentina già in vista della sessione invernale di mercato. L’attaccante viola, valutato circa 70 milioni di euro, potrebbe vestire la maglia del Manchester City già nei prossimi mesi. Juventus tagliata fuori e pronta a valutare il piano di riserva.

Nelle ultime ore starebbe tornare di moda il nome di Scamacca: l’attaccante del Sassuolo, valutato circa 25-30 milioni, potrebbe vestire bianconero e completare il reparto offensivo della Juventus già da gennaio. Sarà difficile, però, convincere il club neroverde a dire sì già dal prossimo mese.

Vlahovic alla Juve, ipotesi decisamente complicata: spunta anche Lucca

Vlahovic, per il momento, resta sempre il sogno nel cassetto della Juventus, ma la Fiorentina non sembrerebbe essere intenzionata ad abbassare le sue pretese in vista dell’imminente sessione di mercato. A giocare contro la Juventus, inoltre, ci sarebbe la fitta concorrenza dalla Premier League.

Scamacca il primo piano B dei bianconeri, ma attenzione anche a Lucca, il quale potrebbe vestire bianconero a gennaio di fronte a un’offerta da 15-20 milioni. L’attaccante del Pisa potrebbe completare il reparto offensivo bianconero con nuove caratteristiche e soprattutto in chiave futura.