“L’importante è…”: Donnarumma parla al PSG, messaggio a Pochettino

Donnarumma racconta la propria esperienza a Parigi dopo l’approdo al PSG. Lunga intervista ai canali ufficiali del club.

Gianluigi Donnarumma, portiere della Nazionale italiana e del Paris Saint-Germain, ha rilasciato una lunga intervista ai canali ufficiali del PSG. L’estremo difensore, per il momento ancora dietro nella gerarchia con Keylor Navas, ha raccontato la sua esperienza a Parigi, in Francia.

Donnarumma, intervista ai canali del PSG

Di seguito uno stralcio di quanto dichiarato: “Io ho sempre voluto fare il portiere, non sento la pressione. E’ questa la mia forza. Ho sempre gestito bene la pressione, anche quando ero molto giovane. Tutto ciò mi ha avvantaggiato. Giocare a sedici anni a San Siro non è per niente facile, ma ho sempre cercato di mantenere la calma. Ogni volta provo a dare tranquillità e fiducia alla squadra. Sono un motivatore“.

Poi prosegue: “Qui al PSG mi sono trovato bene sin da subito. Nel gruppo mi hanno accolto benissimo. Sto imparando il francese, la comunicazione con i compagni è molto importante. Mi faccio capire alla grande da loro. Ci troviamo tutti bene, io sto molto bene a Parigi. L’importante è sempre apprendere qualcosa dalle situazioni e ascoltare ciò che dice l’allenatore. Sto bene con la squadra, con la società, con tutti. Non c’è stato alcun cambiamento. Anche i tifosi mi hanno accolto bene, li ringrazio. A loro posso promettere di dare sempre il massimo per questa maglia così prestigiosa. Meritano vittorie e rispetto”.