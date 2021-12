Serie A, venti giorni per evitare il peggio: “Li escludono dal campionato”

La Salernitana ha tempo fino al 15 dicembre per continuare la sua avventura in serie A, i trustee della Figc sono al lavoro.

Cercasi futuro per la Salernitana, alle prese con l’impegno di non scomparire dal campionato di serie A. Sarebbe il triste epilogo dell’avventura granata che tutte le parti in causa stanno cercando di evitare.

Secondo quanto filtra dagli ambienti vicini alla società, sono arrivate tre offerte di cui due rispetterebbero i requisiti minimi: l’autonomia dalla gestione Lotito-Mezzaroma e l’efficienza economica.

A partire dalla prossima settimana dovranno arrivare delle comunicazioni ufficiali sulle offerte ricevute. I trustee stanno mettendo a posto tutto l’aspetto della documentazione, entro il 15 va sistemato tutto con il passaggio di consegne in tempo per la fine del 2021.

La Salernitana corre contro il tempo: possibile proroga per il closing

La road-map per la permanenza della Salernitana in serie A è chiara, c’è bisogno di un futuro progettuale con una nuova proprietà. Entro mercoledì prossimo bisogna decidere quale offerta è più appropriata, non c’è altro tempo a disposizione.

Va organizzato poi tecnicamente il passaggio di consegne entro fine anno, al massimo possono starci 45 giorni di proroga per le operazioni tecniche del closing. Soltanto una questione burocratica, il nodo nella sostanza va sciolto molto prima, da più parti comunque filtra un cauto ottimismo sulla riuscita dell’operazione.

Negli ambienti federali anche c’è lavoro in corso per evitare il triste scenario di un campionato monco, privato di una squadra, spegnendo l’affetto di una tifoseria che sta seguendo con grande passione la Salernitana, come dimostra la trasferta in massa a San Siro per la gara contro il Milan.

Colantuono prova a tenere la testa di tutto il gruppo sul campo, sabato è in programma un’altra trasferta complicata, sul campo della Fiorentina.