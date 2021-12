“Abbiamo scelto…”, ora è ufficiale: Italia, ecco il ‘portafortuna’ Mondiale

La decisione era nell’aria, adesso è ufficiale: ecco il ‘portafortuna’ dell’Italia in vista del playoff Mondiale contro la Macedonia

L’ultima sosta della Nazionali è stata amara per l’Italia, incapace di assicurarsi in anticipo un ticket (che sembrava preannunciato) per il prossimo Mondiale. Adesso, gli azzurri saranno chiamati a non fallire la prossima sosta di marzo, quando la Macedonia e le altre avversarie si frapporranno tra la formazione di Mancini e la qualificazione per Qatar 2022.

Guadagnarsi il pass non sarà semplice, ma l’Italia può già contare su un piccolo ‘portafortuna’ per la sfida contro Pandev e compagni. Dopo che era nell’aria, adesso è giunta finalmente l’ufficialità: sarà Palermo la sede del primo spareggio tra gli azzurri e i macedoni.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> “Fuori in barella, si è spezzato il…”: incubo per l’attaccante del Napoli

L’Italia riparte da… Palermo: sarà la sede della gara contro la Macedonia del Nord

A comunicarla è proprio la FIGC, accompagnata dalle parole del numero uno federale, Gabriele Gravina: “Ci siamo confrontati con Mancini e abbiamo scelto Palermo. Non vediamo l’ora di coinvolgere la città e di coinvolgere tutta l’Italia. La nostra speranza è quella di chiudere questa stagione in maniera straordinaria e di iniziarne una nuova, ripartendo proprio da Palermo“.

Per l’Italia, dunque, si tratterà della sedicesima volta sul campo del Barbera. L’ultimo match risale al 18 novembre del 2019, con il pirotecnico 9-1 rifilato all’Armenia nella qualificazione agli Europei.