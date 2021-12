“Fuori in barella, si è spezzato il…”: incubo per l’attaccante del Napoli

Ancora un infortunio per il Napoli di Luciano Spalletti: questa volta si tratta di Lozano, che esce in barella.

Hirving Lozano è costretto a lasciare prima del tempo il campo durante la partita giocata dal Napoli contro il Leicester in Europa League. Il messicano prende un altro brutto colpo in faccia, dopo il terribile infortunio che aveva rimediato già quest’estate con la nazionale messicana per cui aveva anche perso i sensi. È stato perciò costretto a chiedere il campo a Spalletti. Ha lasciato il campo in barella, dopo che Zielinski ha mimato il gesto del dente rotto verso la panchina partenopea.

Europa League, problemi per il Napoli: Lozano lascia il campo in barella

Lozano, perciò, è stato costretto a lasciare il campo al 45′ per infortunio ed è stato sostituito da Kevin Malcuit. Il giocatore del Napoli, infatti, ha colpito il fianco di Ndidi, giocatore del Leicester, prendendo così una botta molto forte in pieno volto. Molto probabilmente dente rotto e copiosa perdita di sangue per il messicano.

Zielinski chiede il cambio alla panchina mimando appunto il gesto del dente rotto. Per Luciano Spalletti piove sul bagnato, dati i molti infortuni già presenti nella squadra. Ulteriore stop tra le fila dei partenopei. Si attendono ulteriori informazioni ufficiali nelle prossime ore. È stato intanto portato verso l’ospedale per ulteriori accertamenti.