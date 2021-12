“Ha sempre portato bene”, l’Italia sceglie la sede per lo spareggio Mondiale

Dove giocherà l’Italia la prima gara di playoff Mondiali? Sopralluogo della FIGC questa mattina a Palermo: lo stadio Barbera in pole.

La Nazionale di Roberto Mancini è già con la testa ai decisivi spareggi per la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Già contro la Macedonia sarà vietato sbagliare. Proprio per questo motivo il CT azzurro, oltre a concentrarsi sui probabili nuovi arrivati (su tutti Joao Pedro del Cagliari), prova a giocare anche con la scaramanzia. Non è ancora chiara, infatti, la sede della sfida di marzo contro la Macedonia. Quale sarà lo stadio che ospiterà la partita dell’Italia?

Italia, spareggio Mondiale a Palermo: sopralluogo della FIGC

L’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ riferisce di un sopralluogo della FIGC, proprio di questa mattina, allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Il motivo? Potrebbe essere proprio lo stadio del capoluogo siciliano la sede del match del 24 marzo.

Una scelta non casuale, visto che il bilancio siciliano è estremamente positivo: in quindici partite sono arrivate tredici vittorie, un pari ed una sola sconfitta, nel 1994, contro la Croazia durante le qualificazioni agli Europei. Qualora il sopralluogo di questa mattina risulti positivo, la FIGC annuncerà la sede di Palermo, altrimenti è già ok il Renato Dall’Ara di Bologna.