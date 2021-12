“L’Asl li ha obbligati…”: Napoli, paura covid per il match col Leicester

Preoccupano i 7 casi positivi del Leicester. Il club inglese, in vista della partita di stasera contro il Napoli, effettuerà dei tamponi.

I tanti casi positivi al Covd registrati tra le fila del Leicester preoccupano il Napoli e la città. Ecco perché i giocatori di Brandon Rodgers in vista della sfida di stasera in Europa League dovranno sottoporsi, come disposto dall’Asl territoriale, ad una serie di tamponi. A riportarlo è ‘Il Napolista’. I test, nello specifico, avranno luogo all’interno dell’hotel “Vesuvio” in cui alloggia il club inglese, con i risultati che verranno resi noti nel pomeriggio.

Napoli, spaventano i casi Covid del Leicester

Il Leicester, dal canto suo, ha provato ad opporsi (il regolamento dell’Uefa non prevede infatti l’obbligo dei tamponi) ma in seguito non ha potuto fare altro che accettare. Sono 7, in particolare, gli elementi delle Foxes che hanno contratto i virus: Ademola Lookman, Daniel Amartey, Kelechi Iheanacho, Jannik Vestergaard, Ayoze Perez, Filip Benkovic e Vontae Daley-Campbell.

“In generale i casi stanno aumentando, e per noi la salute dei giocatori viene prima di tutto” le parole rilasciate in conferenza stampa ieri da Rodgers, il quale comunque si aspetta una buona prestazione da parte dei giocatori che scenderanno in campo. “Il gruppo è complicato, il Napoli ha grande esperienza e rinomata storia. Al momento ha anche un grande manager, ci siamo incrociati quand’era allo Zenit e qui ha fatto un buon lavoro. Ma se giochiamo ai nostri livelli abbiamo buone possibilità di vincere”.