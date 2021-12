Napoli, Spalletti non è l’unico in emergenza: “All’improvviso…”

In vista della sfida contro il Napoli il tecnico del Leicester Brendan Rodgers ha confermato l’emergenza dovuta ai casi di Covid in squadra.

Nella giornata di domani si disputerà Napoli-Leicester, sfida decisiva sia per gli uomini di Luciano Spalletti che per gli inglesi e da ambo le parti ci saranno numerose assenze. Se il Napoli dovrà fare a meno di stelle come Kalidou Koulibaly e Victor Osimhen, non se la passa meglio il Leicester, alle prese con un’emergenza dovuta al Coronavirus.

Il tecnico del club inglese ne ha parlato in conferenza stampa ed ha confermato: “Chi sono i giocatori non presenti? Lo vedrete dopo l’allenamento. E’ stata una situazione nata all’improvviso, ci sono più casi, viaggiamo all’estero e bisogna rispettare le regole. Domani si vedrà”.

Napoli, ecco la situazione del Leicester

Allo Stadio Diego Armando Maradona le due squadre si giocano la qualificazione e Rodgers ha continuato parlando dell’emergenza. “Il reparto colpito non è uno solo, ci sono diversi calciatori le cui condizioni non sono ottimali”.

Infine sul match il tecnico commenta: “Il destino è nelle nostre mani ed è una cosa buona. C’è fiducia da parte nostra e se vinciamo possiamo terminare il girone in testa, l’importante però è non perdere”.