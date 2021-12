Milan, occhio alla grana rinnovi: ecco il nuovo colpo di scena

Tengono banco i rinnovi in casa Milan. I rossoneri starebbero valutando una nuova strategia in vista dell’immediata sessione di mercato di gennaio: attenzione anche alla situazione legata al futuro di Ibrahimovic

Il mercato di gennaio del Milan potrebbe partire dalla situazione rinnovi. Occhi puntati su Kessie, il quale potrebbe mettere nero su bianco la firma sul suo prolungamento contrattuale, o aprire concretamente al suo addio già nella prossima finestra di calciomercato invernale. Sul centrocampista ivoriano resta forte l’interesse del Tottenham.

Fari puntati sulle ultime novità e soprattutto sulla richiesta economica del centrocampista, la quale potrebbe aggirarsi intorno agli 8-10 milioni di euro a stagione, cifra che difficilmente il Milan sceglierà di mettere sul piatto per accontentare le richieste dell’ex Atalanta.

Rinnovi Milan, le novità su Ibrahimovic: si apre a un altro anno di contratto?

Non solo Kessie, occhio anche alla novità e alla sorpresa targata Ibrahimovic. L’attaccante svedese andrà in scadenza il prossimo giugno 2022, ma non è escluso che il Milan possa valutare una nuova offerta di contratto per un singolo anno. 7 milioni l’attuale stipendio del centravanti rossonera, cifra che il Milan potrebbe decisamente ridurre in vista della prossima stagione.

Un nuovo contratto di uno anno a cifre dimezzata, o quasi. Potrebbe essere questa la nuova strategia della società rossonera per cercare di convincere Ibra a dire sì a una nuova stagione con la maglia del Milan. Nessuna conferma o notizia ufficiale, ma non è escluso che le due parti possano discuterne già nel corso dei prossimi mesi.