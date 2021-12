“C’è anche un fondo straniero”: Serie A, un club verso la cessione

La cessione della Sampdoria sta stimolando l’appetitito di vari pretendenti: tra questi c’è Andrea Radrizzani e anche un fondo di Dubai

Vari avvicinamenti già ricevuti e nei giorni scorsi anche l’interesse di un fondo straniero. In seguito all’arresto del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero al termine di un’inchiesta condotta dalla Procura di Paola, le voci intorno alla Sampdoria si accavallano. La società blucerchiata potrebbe cambiare proprietà.

Sampdoria, contatti per la cessione del club: da Radrizzani ad un fondo di Dubai, ecco chi è interessato

“Procediamo con le verifiche dei contatti e poi eventualmente apriamo delle negoziazioni. Siamo in clima da accelerata”, così si è espresso il commercialista Gianluca Vidal in merito alla situazione della Sampdoria.

Secondo quanto riferito da ‘Il Secolo XIX’, tra gli imprenditori interessati a rilevare il club blucerchiato ci sarebbe anche Andrea Radrizzani, attualmente presidente del Leeds. Il suo nome era già circolato in orbita Sampdoria prima del suo approdo in Inghilterra. Il motivo per cui sta cedendo le sue quote al fondo ’49ers Enterprises’, controllato dalla franchigia NFL dei San Francisco 49ers, sarebbe dettato proprio dall’interesse per la Samp.

Per acquisire il controllo del club ligure però c’è anche un fondo, il Dubai Investment Development Agency, con cui sarebbe in atto uno scambio di documenti. A Milano qualche giorno fa è giunto a Milano il manager Fahad Al Gergawi, un nuovo incontro potrebbe esserci prima di Natale.

Intorno alla Sampdoria però si fanno anche altri nomi, da Luca Baraldi in rappresentanza di Massimo Zanetti a Stefano Chisoli, ex presidente dello Spezia e mosso da Gianpiero Fiorani, uomo di fiducia di Gabriele Volpi.

La Sampdoria attualmente occupa la quindicesima posizione in classifica e domani sera sarà attesa nel derby della Lanterna dal Genoa. Una sfida vibrante in un momento altamente delicato per i blucerchiati che attraverso il campo possono mettere da parte le questioni societarie.