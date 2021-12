Juventus, occhio: Allegri pronto a stravolgere tutto in attacco

Tutto pronto per la sfida tra Venezia-Juventus, match in programma sabato pomeriggio alle ore 18:00. Allegri potrebbe cambiare nuovamente piano offensivo dopo il successo contro il Malmo

La Juventus è pronta a spingere il piede sull’acceleratore in vista degli ultime tre appuntamenti di campionato prima della pausa natalizia. Dopo la conquista del primo posto nel girone di Champions League ai danni del Chelsea, i bianconeri dovranno fare i conti con il Venezia nella sfida valida per la 17^ giornata di campionato.

Allegri, salvo clamorosi colpi di scena, punterà forte sul 4-2-3-1, con diversi novità rispetto alla sfida di Champions contro il Malmo. Locatelli tornerà titolare dal primo minuto, stesso discorso per De Ligt. Da valutare le possibili novità in attacco, con Kean pronto a scalpitare per una maglia da titolare. Ballottaggio aperto con Morata: Allegri potrebbe stravolgere le gerarchie.

Venezia-Juventus, le probabili formazioni: Kean scalpita e insidia Morata

Nel nuovo 4-2-3-1 disegnato da Allegri, ci sarà spazio per Bernardeschi dal primo minuto. L’ex Fiorentina agirà da esterno sinistro, mentre sulla destra potrebbe avanzare Cuadrado, con De Sciglio pronto a occupare il ruolo di terzino destro. Non ci sarà Kulusevski, fermo ai box per infortunio.

Kean proverà a insidiare Morata per il ruolo di prima punta, anche se lo spagnolo, partito dalla panchina contro il Malmo, potrebbe ritagliarsi un ruolo da titolare in vista del match di sabato contro il Venezia.