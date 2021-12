Roma, ecco l’ennesima notizia che farà infuriare Mourinho

Ancora problemi per il centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo. Contro il CSKA Sofia esce per infortunio dopo nemmeno 16′ in campo.

La sfortuna continua a perseguitare Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma, da diverso tempo al centro di guai fisici, è stato costretto ad uscire anche questa sera. Nel match di Conference League contro il CSKA Sofia, Zaniolo, che era entrato attorno al 68′, ha alzato bandiera bianca dopo soli 16′ in campo.

Al minuto 84 il centrocampista della Roma ha infatti chiesto a Mourinho il cambio, non riuscendo a proseguire la gara. Per Zaniolo, che già non era al meglio, si tratta di un problema alla coscia destra. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni.

Nel frattempo il tecnico Mourinho potrebbe diventare l’indiziato numero uno. Oltre al danno, con l’ennesimo ko in rosa, Mourinho dovrà molto probabilmente anche difendersi dalle accuse di aver velocizzato troppo il rientro del calciatore.

Nonostante Zaniolo la Roma può sorridere

L’infortunio di Zaniolo è comunque l’unica nota stonata di una serata altrimenti molto positiva per la Roma. I giallorossi infatti, vincendo 3-2 contro il CSKA Sofia, hanno ottenuto il primo traguardo stagionale.

Con il contestuale pari del Bodo/Glimt, la Roma è riuscita a concludere al primo posto il girone di Conference League. Un traguardo che consente agli uomini di Mourinho di andare direttamente agli ottavi, evitando l’incognita dei sedicesimi con le retrocesse dell’Europa League.