Atalanta ‘gelata’ dal Villareal, il Napoli vince e… incrocia le dita

Serata in chiaroscuro per le italiane in Europa. Tra Champions, Europa League e Conference League ecco i risultati di Napoli, Atalanta e Roma.

Eliminazione dalla Champions League per Atalanta che, dopo il rinvio della partita ieri causa neve su Bergamo, perde di misura 2-3 contro il Villarreal. Gli spagnoli passano in vantaggio con Danjiuama praticamente subito. Al 28′ Capoue fa 2-0, preludio della terza rete, a firma sempre di Danijuama, nella ripresa per il 3-0.

L’Atalanta prova a gettare il cuore oltre l’ostacolo, riuscendo, prima con Malinovsky e poi con Muriel ad accorciare. Nel finale i bergamaschi vanno anche vicini al 3-3 (che comunque avrebbe qualificato il Villarreal), ma non riescono a trovare la rete.

Un risultato che consente al Villarreal di agguantare gli ottavi. I 10 punti in classifica permettono agli spagnoli di piazzarsi subito dietro il Manchester United nel girone, mentre l’Atalanta dovrà ‘consolarsi’ con il terzo posto e la retrocessione in Europa League.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli e Roma, vittoria per entrambe

Rocambolesco match anche tra Napoli e Leicester. Gli azzurri passano subito in doppio vantaggio con Ounas ed Elmas. Il Leicester però, nel giro di appena 5′, prima accorcia con Evans e poi pareggia con Dewsbury-Hall.

Il Napoli, che subisce allo scadere della prima frazione anche l’infortunio di Lozano, riesce ad assorbire il colpo e nella ripresa torna in vantaggio sempre con Elmas. Il Leicester attacca, ma il Napoli resiste e strappa la qualificazione. La contemporanea vittoria dello Spartak Mosca (con tanto di rigore parato al 97′) costringe però gli azzurri alla mancata qualificazione direttamente agli ottavi. Il Napoli adesso dovrà sperare nel sorteggio clemente.

LEGGI ANCHE >>> “Abbiamo scelto…”, ora è ufficiale: Italia, ecco il ‘portafortuna’ Mondiale

Successo anche per la Roma che supera a domicilio il CSKA Mosca. Il 3-2 finale, merito della doppietta di Abraham e del gol di Majoral, consente ai giallorossi, complice il pari del Bodo/Glimt, di agguantare il primo posto nel girone e qualificarsi direttamente agli ottavi di Conference League.