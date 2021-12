“Gli hanno svaligiato casa”: Atalanta, terribile scoperta dopo il Villarreal

Una brutta notizia in casa Atalanta, scoperta proprio nella notte dopo la sconfitta patita per mano del Villarreal.

Una sconfitta pesante, che determina la retrocessione in Europa League per l’Atalanta di Gasperini. Il Villarreal è riuscito ad imporsi in quel di Bergamo, determinando cosi l’automatica retrocessione per la Dea e un nuovo ciclo stagionale che andrà ad aprirsi nei prossimi mesi, con la seconda competizione continentale che accoglierà cosi i nerazzurri.

Una serata storta, nata con un Villarreal che fin dall’inizio è riuscito ad imporsi in maniera convincente, infilando tre gol in meno di un’ora e costringendo l’Atalanta a rendersi protagonista di una rincorsa che, alla fine, non è riuscita a concretizzarsi con l’epilogo sperato dai tifosi presenti allo stadio. Delusione in campo, ma per uno dei nerazzurri anche fuori.

Atalanta, svaligiata casa di Muriel: la scoperta dopo il Villarreal

Una brutta sorpresa per Luis Muriel che, una volta tornato a casa dopo la sconfitta contro il Villarreal, si è ritrovato di fronte una scena che evidentemente mai sperava di dover osservare. Casa sua, infatti, è stata svaligiata proprio durante la partita contro la squadra spagnola. Episodio terribile per l’attaccante, che una volta rientrato e constatato del furto, ha prontamente avvisato le autorità.

Come riportato da ‘Il Corriere della Sera’, non è ancora chiara l’entità del bottino sottratto al giocatore colombiano, ma da quello che trapela sarebbero spariti orologi ed altri oggetti di valore. Insomma, una serata storta e da dimenticare sotto tutti i punti di vista, con le forze dell’ordine che ora indagheranno per capire anche come hanno fatto i malviventi ad intrufolarsi in casa di Muriel.