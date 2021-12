Roma, l’attaccante ‘epurato’ fa le valigie: seconda chance in Serie A

Nel freddo di Sofia la Roma ha preso il 1° posto nel girone di Conference e riscoperto, forse troppo tardi, un attaccante ormai ai saluti.

La rinnovata Roma di José Mourinho si prepara al giro di boa stagionale archiviando il girone di Conference League. Lo fa imponendosi, in una partita ancora una volta contraddistinta da alti e bassi, sul modesto CSKA Sofia. Un successo per 3-2 che vale il 1° posto nel gruppo C e l’accesso diretto agli ottavi di finale della neonata competizione UEFA.

Al 7° posto in campionato, con 25 punti conquistati in 16 giornate contraddistinte da 8 vittorie, 7 sconfitte e un solo pareggio, la Roma sta ancora cercando un’identità. E guarda al mercato di gennaio con l’obiettivo di rinforzare una rosa in cui Mourinho ha dimostrato di credere poco. Soprattutto dopo il clamoroso 6-1 rimediato in casa del Bodø/Glimt a ottobre, quando lo Special One fu estremamente deluso dalla prestazione delle cosiddette “seconde linee”.

Tra queste anche Borja Mayoral, attaccante spagnolo arrivato in prestito dal Real Madrid un anno fa e rimasto in estate proprio con la benedizione di Mou dopo le 45 presenze registrate sotto la guida di Paulo Fonseca e condite da 17 gol e il titolo di capocannoniere dell’Europa League 2020/2021.

Borja Mayoral-Roma, tacco e addio: c’è la Fiorentina?

Finito quasi immediatamente tra le riserve, Mayoral è sceso in campo ieri sera a Sofia mostrando tutto il suo repertorio. Dopo aver ispirato il gol del vantaggio ha infatti siglato il 2-0 con un bel colpo di tacco che ha sorpreso il portiere dei bulgari Busatto e in generale si è mosso bene fino al 68′, quando è uscito per fare spazio a Shomurodov.

Una bella prestazione nel freddo di Sofia che però non significa una nuova ripartenza per l’attaccante spagnolo. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, infatti, né il Real Madrid ancora proprietario del cartellino né il diretto interessato sono contenti di come sta andando il secondo anno a Roma. E a gennaio la situazione dovrebbe cambiare.

Borja Mayoral è infatti finito da tempo nel mirino di Fiorentina e Crystal Palace, che potrebbero sicuramente dargli più spazio e fiducia di quella che il giocatore ha trovato a Roma sotto la gestione di Mourinho. Che un giorno potrebbe pentirsi di aver rinunciato così presto a un attaccante a cui il talento certo non manca.