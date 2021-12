Sampdoria, occhi su Mazzocchi del Venezia: c’è la richiesta ufficiale

La Sampdoria già al lavoro per la prossima sessione di calciomercato: nel mirino Pasquale Mazzocchi, emergente terzino del Venezia

In attesa di conoscere le sorti della propria presidenza, la Sampdoria non resta ferma a guardare. Invischiata nelle zone calde di classifica, i blucerchiati sanno di dover alzare il proprio rendimento per venir fuori quanto prima dallo spauracchio retrocessione.

Per farlo la dirigenza ligure è già con lo sguardo rivolto al prossimo calciomercato. Tanti i nomi sul taccuino del DS Faggiano: su tutti, quello di Pasquale Mazzocchi. Come raccolto in esclusiva dalla redazione di SerieANews.com, la Sampdoria risulta ufficialmente sulle tracce del terzino di proprietà del Venezia.

Sampdoria, c’è la richiesta ufficiale per Mazzocchi: la situazione

Una telefonata del DS Faggiano all’omologo Collaudo: questo il primo contatto ufficiale tra Sampdoria e Venezia, con i blucerchiati che risultano aver chiesto informazioni sul terzino lagunare, Pasquale Mazzocchi. Una richiesta a titolo definitivo, che la dirigenza veneta ha accolto e registrato, rimandando una risposta (su cifre e accordi) ai primi giorni di gennaio.

Sul classe 1995 risulta essere presente anche il Genoa, per un singolare Derby della Lanterna in chiave mercato. Tuttavia, i blucerchiati appaiono (al momento) in vantaggio, visto il primo vero contatto ufficiale tra la dirigenza della Sampdoria e quella del Venezia.

Mazzocchi è in scadenza nel 2023 e, quest’anno, si sta mettendo in mostra con una stagione da segnalare. Dopo essere stato uno dei punti fissi nell’anno della promozione, il napoletano si sta confermando come tale anche in Serie A.