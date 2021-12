Tutto pronto per il fischio di inizio del derby della Lanterna Genoa-Sampdoria. Si parte alle ore 20:45 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Manca pochissimo al fischio di inizio di Genoa-Sampdoria, derby della Lanterna giunto alla 105esima edizione che apre la diciassettesima giornata di campionato. I rossoblù di Shevchenko, penultimi in classifica Serie A a quota 10 punti, ospitano i blucerchiati di Roberto D’Aversa che, poi, al Ferraris tanto ospiti non lo sono. L’ex attaccante ucraino non ha ancora vinto da quando siede sulla panchina rossoblù al posto di Ballardini. D’Aversa, invece, ha l’obiettivo di tenere la mente dei suoi lontano dalle ultime vicende societarie che hanno coinvolto il presidente Massimo Ferrero. A dare il via ad un match che si preannuncia ricco di spettacolo è il signor Doveri di Roma, coadiuvato dai due assistenti Liberti e Bercigli. Al VAR, invece, il duo formato da Nasca e Bresmes.

Genoa-Sampdoria, le formazioni ufficiali

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Silva, Thorsby; Gabbiadini, Caputo. All.: D’Aversa.

Genoa (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Criscito, Masiello; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Hernani, Cambiaso; Pandev, Ekuban. All.: Shevchenko.